Abwassergebühren steigen um 32 Prozent

In der letzten Sitzung des Schnaitseer Gemeinderats in diesem Jahr erhöhte das Gremium die Gebühr für das Abwasser von 1,50 Euro auf 1,98 Euro pro Kubikmeter – das sind exakt 32 Prozent mehr. Damit trug der Rat den gestiegenen Kosten Rechnung. Zuletzt wurden die Gebühren im Februar 2007 geändert. Diese Anpassung wird nach drei Jahren überprüft. Die Grundgebühr blieb unverändert bei 50 Euro. Auf die Gebührenschuld wird jeweils Mitte März, Juni und September eine Vorauszahlung in Höhe eines Drittels des Vorjahresverbrauchs erhoben. Einstimmig beschloss der Gemeinderat, dass die Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung am 1. Januar in Kraft tritt. − ukMehr zur jüngsten Gemeinderatssitzung in Schnaitsee lesen Sie am Mittwoch, 20. Dezember 2017, in Ihrer Heimatzeitung.