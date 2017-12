"Wir wollen arbeiten, warum lässt man uns nicht?"

Zur Unterhaltung beim Café International im Heimathaus spielte die Anninger Saitenmusi weihnachtliche Weisen. − Foto: mix Zur Unterhaltung beim Café International im Heimathaus spielte die Anninger Saitenmusi weihnachtliche Weisen. − Foto: mix



Das Café International am Samstagnachmittag im Heimathaus stand ganz im Zeichen des Advents. Die "Anninger Saitenmusi" spielte ruhige, weihnachtliche Weisen und die Besucher genossen Plätzchen und Punsch. Bei den Gesprächen an den Tischen kamen jedoch bei aller weihnachtlichen Harmonie auch die Schicksale einzelner Asylbewerber zur Sprache.

Die deutsche Bürokratie lässt einen Syrer derzeit verzweifeln. Er hat in seinem Heimatland eine Elektronik-Ausbildung gemacht, die aber in Deutschland nicht anerkannt wird. In einer Traunreuter Firma sollte er daher eine Prüfung ablegen, um seine Fähigkeiten unter Beweis zu stellen und zu zeigen, ob er als Industrie-Elektriker arbeiten kann. Die Prüfung scheiterte aber bisher an der Tatsache, dass der Mann für diesen einen Tag nicht versichert werden kann. Er fällt in keine gängige Kategorie, ist kein Schüler, kein Praktikant und schon gar kein Arbeiter der Firma. Dabei wären diese Prüfung und das Ergebnis daraus so wichtig für ihn, ist es doch Voraussetzung dafür, dass er in seinem erlernten Beruf arbeiten kann.

Um die Arbeit geht es auch bei einem 19-jährigen Afghanen, der seit 2015 im Stadtgebiet von Traunreut lebt. Er spricht schon sehr gut Deutsch, hat mehrere Praktika absolviert und will unbedingt arbeiten. Allerdings ist sein Asylantrag wie bei so vielen aus Afghanistan negativ beschieden worden. Der Brief mit dem Bescheid über die Ablehnung ist auf dem Postweg verloren gegangen, er bekam deshalb große Schwierigkeiten und hat keine Arbeitserlaubnis. Dabei hätte der junge Mann bereits einen Ausbildungsplatz gefunden, den er nicht antreten durfte, und könnte jetzt als Produktionshelfer in einer Firma anfangen. Auch dies wurde ihm von der Ausländerbehörde nicht gestattet und so sitzt er den ganzen Tag untätig zuhause. Die Situation belastet den Afghanen sehr und er fragt sich: "Die Leute schimpfen immer, dass wir Asylanten nicht arbeiten. Aber wir wollen doch. Warum lässt man uns nicht?" − mixMehr dazu lesen Sie am Mittwoch, 20. Dezember, im Traunreuter Anzeiger und Trostberger Tagblatt.