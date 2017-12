Hohe Haftstrafen für Automatenknacker

Am Landgericht Traunstein wurde ein 26-Jähriger zu einer Freiheitsstrafe von fünf Jahren und vier Monaten verurteilt. −Symbolfoto: dpa Am Landgericht Traunstein wurde ein 26-Jähriger zu einer Freiheitsstrafe von fünf Jahren und vier Monaten verurteilt. −Symbolfoto: dpa



Bei einer Serie von Ein- und Aufbrüchen im Landkreis Rosenheim und der Umgebung erbeutete ein Pärchen in den Jahren 2016/2017 Diebesgut im Gesamtwert von rund 80.000 Euro, vor allem Bargeld. Durch das Knacken von teuren Automaten der Bahn und andere Delikte entstand ein Sachschaden von über 100.000 Euro.



Solche Bahnautomaten knackte der Rohrdorfer. −Foto: Bahn Solche Bahnautomaten knackte der Rohrdorfer. −Foto: Bahn



Die meisten Straftaten gingen auf das Konto eines Rohrdorfers, nur ein Teil auf das seiner früheren Freundin aus Bruckmühl. Die Zweite Strafkammer am Landgericht Traunstein mit Vorsitzendem Richter Erich Fuchs verhängte gegen den 26-Jährigen am Montag eine Freiheitsstrafe von fünf Jahren vier Monaten und ordnete die Unterbringung zum Drogenentzug an. Vor Antritt der Zwangstherapie muss der Mann 14 Monate im Gefängnis verbüßen. Die Frau erhielt eine Haftstrafe von zweieinhalb Jahren.

Unter anderem hatten die vorbestraften Angeklagten Fahrkartenautomaten der Bayerischen Oberlandbahn in Aßling, Großkarolinenfeld und Geitau aufgebrochen, in Bernau und Bad Tölz Pkw-Parkautomaten um viel Bargeld erleichtert. Die 30-Jährige hatte ihre eigene Beteiligung an den Taten eingeräumt. Der mehrfach vorbestrafte 26-Jährige berief sich in dem Prozess anfangs auf sein Schweigerecht, rang sich am zweiten Verhandlungstag jedoch zu einer Art Geständnis durch. − kdMehr zu diesem Thema lesen Sie in der Mittwochsausgabe Ihrer Passauer Neuen Presse.