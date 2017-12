ÖDP-Resolution gegen Pflanzengift Glyphosat

Der ÖDP-Kreisverband setzt sich den Einsatz von Glyphosat im Landkreis Traunstein ein. - Foto: dpa Der ÖDP-Kreisverband setzt sich den Einsatz von Glyphosat im Landkreis Traunstein ein. - Foto: dpa



Eine "Resolution gegen Glyphosat" hat die Kreishauptversammlung der Ökologisch Demokratischen Partei (ÖDP) auf Initiative von Helmut Kauer aus Traunreut, der selbst zwölf Jahre im Kreistag Traunstein tätig war, einstimmig auf den Weg gebracht. Die ÖDP-Kreisräte erhielten bei der gut besuchten Veranstaltung im Gasthof Schnitzlbaumer in Traunstein den Auftrag, die Resolution in die Kreistagsgremien einzubringen.

ÖDP-Kreisrätin und Biologin Dr. Ute Künkele aus Petting sagte in ihrem Bericht aus dem Kreistag, jeder einzelne könne seinen Beitrag leisten zum Schutz der Umwelt und zur Förderung der Biodiversität: "Der Verzicht auf Glyphosat und Pestizide im eigenen Garten hilft Bienen, Schmetterlingen und damit auch der Insekten vertilgenden Vogelwelt."

Die Resolution "Nein zu Glyphosat" des ÖDP-Kreisverbandes Traunstein im Wortlaut:

1. Der ÖDP-Kreisverband Traunstein fordert den Landkreis und die Städte und Gemeinden auf, beim Einkauf von Lebensmitteln auf eine glyphosatfreie Produktion zu achten bzw. diese bei Ausschreibungen festzulegen. Dies betrifft unter anderem die Verpflegung in Krankenhäusern, Altenheimen, Schulen, Kindertagesstätten oder bei Veranstaltungen.

2. Die Kommunen sind aufgefordert, bei der Bewirtschaftung ihrer Flächen kein Glyphosat einzusetzen und dazu einen entsprechenden Beschluss zu fassen. Bei der Verpachtung kommunaler Flächen zur landwirtschaftlichen Nutzung soll ein Verbot des Einsatzes von Glyphosat im Pachtvertrag verankert werden. Vergleichbare Beschlüsse und Handlungsweisen wurden in der Vergangenheit im Zusammenhang mit "Gentechnikfrei" vom Traunsteiner Kreistag getroffen.

Begründung: Eine Mehrheit der Deutschen ist laut Umfragen für ein Verbot von Glyphosat. WHO stuft Glyphosat als möglicherweise krebserregend ein. Glyphosat wurde in Muttermilch und Bier, den beiden wichtigsten Getränken (zumindest in Bayern), nachgewiesen.

- kd

