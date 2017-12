"Hexenkessel" startet mit Bayern-1-Discoparty

Bevor die Tachertinger Kiesgrube fest in schwarz-rot-goldener Fußballfanhand ist, sorgt Bayern-1-Moderator Jürgen Kaul am 16. Juni bei der Eröffnungsparty für Discostimmung. −Fotos: Limmer/privat Bevor die Tachertinger Kiesgrube fest in schwarz-rot-goldener Fußballfanhand ist, sorgt Bayern-1-Moderator Jürgen Kaul am 16. Juni bei der Eröffnungsparty für Discostimmung. −Fotos: Limmer/privat



Die Bundesliga hat Winterpause, trotzdem steigt das Fußballfieber in der Region – zumindest bei den Public-Viewing-Beauftragten in Tacherting. Hans Schirmer will während der Weltmeisterschaft in Russland im Juni und Juli 2018 wieder die Spiele der deutschen Nationalmannschaft auf einer großen Leinwand in der Kiesgrube bei Tacherting vor bis zu 5000 Zuschauern zeigen. Um diese und noch weitere Großveranstaltungen organisatorisch schultern zu können, hat sich der Verein "Hexenkessel Event e.V." gegründet.

Vorsitzender ist Hans Schirmer. "Wir haben schon 160 Mitglieder", berichtet er. "Aber unser Ziel sind 1000." Je mehr Gleichgesinnte und Unterstützer mitmachten, desto einfacher werde es, an den Erfolg aus dem WM-Jahr 2014 anzuknüpfen, als mehr als 20000 Zuschauer für schwarz-rot-goldene Jubel-Stimmung im "Hexenkessel" sorgten.

Der 53-Jährige betont, dass der Verein Benefizcharakter habe. "Wir wollen aus den Erlösen Bedürftigen in der Gemeinde helfen und soziale Projekte fördern." Die diversen Events – etwa auch die Show- und Varieté-Abende im Zirkuszelt in Tacherting – sollen zudem das Miteinander in allen Ortsteilen fördern.

Bereits auf Hochtouren laufen die Planungen für die Neuauflage des größten WM-Public-Viewings zwischen München und Salzburg. Es soll wieder Stadionatmosphäre in der Kiesgrube in Lohen herrschen, wenn die deutschen Spiele über die 30 Quadratmeter große LED-Leinwand flimmern. Gemeinde, Polizei und der Kiesgrubenbetreiber AKR hätten schon grünes Licht gegeben. Jetzt, so Hans Schirmer, baue man auf die Mithilfe möglichst vieler Vereinsmitglieder. Der Beitrag betrage einmalig 25 Euro. Neben passiver Zugehörigkeit könne man sich auch für die aktive Mitgliedschaft entscheiden.

Das erste hochkarätige "Hexenkessel"-Event hat der Verein schon in trockenen Tüchern: Als Aufwärmprogramm für das erste Spiel von Jogis Jungs steigt am Vorabend – Samstag, 16. Juni, 20 Uhr – die große Bayern-1-Discoparty in der Kiesgrube nördlich von Tacherting. BR-Moderator Jürgen Kaul legt die besten Hits von den 70ern bis heute auf.

Alle Infos gibt es auf der Internetseite www.hexenkessel.events

Einen ausführlichen Bericht lesen Sie am 22. Dezember im Trostberger Tagblatt und Traunreuter Anzeiger.