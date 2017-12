Friedenslicht aus Bethlehem erreicht den Landkreis

Tittmonings Bürgermeister Konrad Schupfner (rechts) war der Erste, dem das Friedenslicht - vor einem Monat in Bethlehem entzündet – von "Friedenslichtkind" Tobias Flachner (2. von links) überreicht wurde. − Fotos: Volk, ÖSTERREICH Tittmonings Bürgermeister Konrad Schupfner (rechts) war der Erste, dem das Friedenslicht - vor einem Monat in Bethlehem entzündet – von "Friedenslichtkind" Tobias Flachner (2. von links) überreicht wurde. − Fotos: Volk, ÖSTERREICH



Eine kleine Flamme gegen die Dunkelheit in der Welt: Das Friedenslicht aus Bethlehem ist im Landkreis Traunstein angekommen. Die Kerzenflamme, die alljährlich zu Beginn des Advents in der Geburtsstadt Jesu Christi entzündet und über eine Stafette nach Europa kommt und dort verbreitet wird, wurde am Mittwochabend von Hunderten Buben und Mädchen der Jugendfeuerwehren aus dem Landkreis Traunstein auf dem Stadtplatz Tittmoning entgegengenommen. Überbringer war heuer erstmals das offizielle "Friedenslichtkind", Tobias Flachner (12) aus Hochburg-Ach bei Braunau (Oberösterreich). Von Tittmoning aus wird sich die symbolische Friedensflamme in ganz Bayern verbreiten.

Wie berichtet, wählt der Österreichische Rundfunk (ORF) jedes Jahr ein Kind als Botschafter des Friedens. Es entzündet in der Geburtsgrotte Jesu eine Kerze, dessen Licht dann in der Welt verbreitet wird. Seit 17 Jahren kommt das Licht über die Grenze bei Tittmoning nach Bayern – überbracht von Jugendfeuerwehrlern aus Oberösterreich, übergeben an ihre Kameraden aus dem Landkreis. Doch jetzt war es erstmals das "Friedenslichtkind" selbst, dass die Flamme übergab.

Tobias, auch Mitglied bei der Feuerwehr, marschierte mit einer großen Schar an Floriansjüngern aus dem Bezirk Braunau durch das südliche Stadttor bis vor das Rathaus. Mehrere hundert Menschen erwarteten die Abordnung dort. "Wir dürfen nicht müde werden, das Licht zu teilen. Je öfter es verteilt wird, desto stärker ist die Wirkung", appellierte Tobias.



Am 13. Dezember übergab Tobias Flachner die Flamme in Rom an Papst Franziskus... Am 13. Dezember übergab Tobias Flachner die Flamme in Rom an Papst Franziskus...



Feierlich wurde die Flamme von Kerze zu Kerze weitergereicht, an die bayerischen Kameraden und die anwesenden Honoratioren. Die Feuerwehrjugend aus dem Landkreis Traunstein brachte das Friedenslicht anschließend in ihre Heimatstädte und –gemeinden, wo sie zum Teil noch am selben Abend von Haus zu Haus gingen und verteilten oder in die örtlichen Kirchen brachten, von wo es auch in den nächsten Tagen mit nach Hause genommen werden kann. − mboMehr lesen Sie morgen, Freitag, 22. Dezember, in Ihrer Heimatzeitung



... und nun an Kameraden auf bayerischer Seite, hier Schupfner, Thomas Göls, und Willi Müller (FF Nußdorf) (von links). ... und nun an Kameraden auf bayerischer Seite, hier Schupfner, Thomas Göls, und Willi Müller (FF Nußdorf) (von links).