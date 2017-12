Sonnengruß und Om-Zeichen

Die richtige Körperspannng lehrt sie den Teilnehmern ihrer Kurse. Für Heidrun Zeller aus Kienberg ist Yoga seit Jahren eine große Bereicherung – und in gewisser Weise auch eine Selbstheilung. − Foto: boa Die richtige Körperspannng lehrt sie den Teilnehmern ihrer Kurse. Für Heidrun Zeller aus Kienberg ist Yoga seit Jahren eine große Bereicherung – und in gewisser Weise auch eine Selbstheilung. − Foto: boa



Heidrun Zeller sitzt im Schneidersitz auf ihrer Yoga-Matte. Nachdenklich blickt sie auf ihre Hände, die sie in ihren Schoß gelegt hat. Der silberne Ring am Mittelfinger blitzt, als er das warme Licht einer Lampe reflektiert. Er hat die Form des Om-Zeichens. Es ist ein hinduistisches Symbol für Kraft, Schutz und Frieden. Man sieht der 51-jährigen Kienbergerin gerne beim Denken zu. Sie hat keine Angst vor langen Pausen im Dialog. Mit der Hand, die der Om-Ring ziert, schiebt sie ihre rahmenlose Brille ein wenig auf ihrer Nase zurück. "I merk’ halt..." – und wieder folgt eine Pause. "Meine Seele is so weit stabilisiert, dass ich meine G’schicht teilen möcht’", sagt sie und strahlt.

Ihre Liebe zum Yoga hat Zeller bereits mit 16 entdeckt. Die gebürtige Kienbergerin ist auf einem Bauernhof am Ortsrand aufgewachsen. Damals war der Besuch von Anni Reuter aus Kirchstätt in jedem Dorf ein Highlight. Bei "da Anni" einen Yogakurs mitzumachen, war quasi ein Muss. Mit ihrer Mama besuchte Heidrun Zeller damals eine Stunde der Kirchstätterin. "Die Anni saß im Rollstuhl und konnte sich nicht selbst kämmen – ja nicht mal selbst essen", erinnert sich die 51-Jährige. Mit dem Krümmen einzelner Finger hatte Anni Reuter begonnen, ihre Beweglichkeit zurückzuerlangen. Irgendwann konnte sie Yogakurse für ganze Dörfer geben. Für Zeller war Anni Reuter eine so große Inspiration, dass sie auch noch 35 Jahre später ihre Begeisterung mit ihren Kurs-Teilnehmern teilt.

