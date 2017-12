Mit 52 Sorten Plätzchen in die Weihnachtszeit

52 Sorten Plätzchen sind es heuer geworden, die Anita Jäger aus Freutsmoos kreiert hat. Schon vor der Adventszeit, heizt die 52-Jährige ihren Backofen an. − Foto: Limmer 52 Sorten Plätzchen sind es heuer geworden, die Anita Jäger aus Freutsmoos kreiert hat. Schon vor der Adventszeit, heizt die 52-Jährige ihren Backofen an. − Foto: Limmer



Anita Jäger hat eine Leidenschaft: Das Backen. Ganz besonders in der Vorweihnachtszeit. Schon Mitte November beginnt die 52-Jährige aus Freutsmoos, die Backzutaten einzukaufen, um mit der Weihnachtsbäckerei zu beginnen. In diesem Jahr sind es 52 Sorten geworden, die duftend in den vielen Keksdosen verwahrt sind. Jede Sorte bekommt ein eigenes Behältnis, damit sich die Aromen nicht vermischen, sagt die gelernte Krankenschwester.

Doch wer isst die vielen Plätzchen? Nachdem sich der Backofen zu ersten Mal geöffnet hat, steht die Familie als Verkoster parat. Die Plätzchen sind auch ihr Weihnachtsgeschenk an Verwandte, Kollegen oder liebe Bekannte. "Ich verschenke damit Zeit. Ich habe viel Zeit investiert, um anderen eine Freude zu machen. Das ist für mich mehr wert, als in einem Geschäft nach einem geeignetem Geschenk zu suchen und es zu kaufen", erklärt Anita Jäger ihre Leidenschaft. − clMehr dazu lesen Sie am Samstag, 23. Dezember 2017, in Ihrer Heimatzeitung.