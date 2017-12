Neuer Gedächtnisort für die Opfer der Weltkriege im Traunsteiner Stadtpark

Die Mitglieder des Stadtrates haben sich für den Entwurf des Traunsteiner Künstlers Rolf Wassermann entschieden und sind damit dem Vorschlag der Beratergruppe gefolgt. Es handelt sich um einen Würfel aus Cortenstahl. Durch seine Transparenz und die Worte lädt der Künstler zum Betrachten, Verweilen und Verstehen ein. Zugleich ist der Würfel eine Mahnung. In seinem Zentrum stehen die historischen Bronzebücher mit den Namen der Gefallenen beider Weltkriege. Über eine Aussparung in der Dachfläche fällt Licht auf die Bücher. − Foto: Rolf Wassermann Die Mitglieder des Stadtrates haben sich für den Entwurf des Traunsteiner Künstlers Rolf Wassermann entschieden und sind damit dem Vorschlag der Beratergruppe gefolgt. Es handelt sich um einen Würfel aus Cortenstahl. Durch seine Transparenz und die Worte lädt der Künstler zum Betrachten, Verweilen und Verstehen ein. Zugleich ist der Würfel eine Mahnung. In seinem Zentrum stehen die historischen Bronzebücher mit den Namen der Gefallenen beider Weltkriege. Über eine Aussparung in der Dachfläche fällt Licht auf die Bücher. − Foto: Rolf Wassermann



Die Große Kreisstadt Traunstein zeigt von 2. bis 5. Januar in der Alten Wache im Rathaus die Entwürfe verschiedener Künstler für die Gestaltung eines Gedächtnisortes für die Opfer der Weltkriege im Stadtpark.

Der Stadtrat hatte Ende Juli beschlossen, dass Künstler und Architekten um Gestaltungsvorschläge gebeten werden. Eine Beratergruppe hatte daraufhin die Anforderungen an die neue Gedenkstätte formuliert. Sie bewertete schließlich auch, unterstützt durch Kunstexperten und Denkmalpfleger, die von acht Künstlern eingereichten elf Werke und erarbeitete einen Vergabevorschlag für den Stadtrat. Am 21. Dezember hat sich der Stadtrat für den Vorschlag von Künstler Rolf Wassermann entschieden.

Von den eingereichten elf Arbeiten werden zehn in der Alten Wache der Öffentlichkeit präsentiert. Die Entwürfe sind von Dienstag, 2., bis Freitag, 5. Januar, jeweils von 11 bis 17 Uhr zu sehen. Der Eintritt ist frei. Am Dienstag und Donnerstag um 11 Uhr sowie am Mittwoch und Freitag um 16 Uhr führt Judith Bader, Leiterin der Städtischen Galerie und Mitglied der Beratergruppe, durch die Ausstellung. − red