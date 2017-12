Nach Spendenlauf: Traunsteiner AKG-Schüler spenden 37800 Euro

Strahlende Augen bei der Spendenübergabe am AKG (von rechts): Je 12600 Euro gingen an Nico Sommer, für den Schulleiter Bernd Amschler den Scheck entgegen nahm, sowie an die Kinderkrebshilfe, vertreten durch Vorsitzende Rosmarie Baumgartner, und den Bund Naturschutz Traunstein, vertreten durch Vorsitzende Beate Rutkowski. Überreicht wurden die Schecks von der Lehrerin und Ansprechpartnerin der Schülermitverwaltung für den Spendenlauf, Dorle Steiger. − Foto: Peter Strahlende Augen bei der Spendenübergabe am AKG (von rechts): Je 12600 Euro gingen an Nico Sommer, für den Schulleiter Bernd Amschler den Scheck entgegen nahm, sowie an die Kinderkrebshilfe, vertreten durch Vorsitzende Rosmarie Baumgartner, und den Bund Naturschutz Traunstein, vertreten durch Vorsitzende Beate Rutkowski. Überreicht wurden die Schecks von der Lehrerin und Ansprechpartnerin der Schülermitverwaltung für den Spendenlauf, Dorle Steiger. − Foto: Peter



"Wenn Kinder und Jugendliche etwas für Kinder und Jugendliche machen, ist das ganz was Besonderes", sagte die Vorsitzende der Kinderkrebshilfe Traunstein und Berchtesgadener Land, Rosmarie Baumgartner, bei der Spendenübergabe in der Aula des Traunsteiner Anette-Kolb-Gymnasiums (AKG). Etwas Besonderes war auch die Gesamtsumme, die beim Spendenlauf der Schüler zusammengekommen war: 37800 Euro. Sie ging an die Kinderkrebshilfe sowie zu je gleichen Teilen von 12600 Euro an den Skifahrer Nico Sommer und den Bund Naturschutz Traunstein (BN), vertreten durch die Vorsitzende Beate Rutkowski. Für die beschwingte musikalische Umrahmung sorgte die Bigband des AKG unter der Leitung von Felix Hagenauer.

Beim Lauf hatten viele Schüler und Lehrer vollen Einsatz gezeigt. Insgesamt legten sie schier unglaubliche 14777 Runden á 400 Meter zurück, das entspricht einer Strecke von 5910,8 Kilometern. Die Lehrer liefen 490 Runden. Spitzenreiter waren Antonia Reitmaier mit 70 Runden und Andreas Hallweger (89 Runden), beide aus der 6. Jahrgangsstufe. Die Planung, Organisation und Sponsorensuche übernahm die Schülermitverwaltung mit Lehrerin Dorle Steiger. − mp

