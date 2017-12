Im Sonderzug das Warten aufs Christkind verkürzen

An Heiligabend ist wieder der Christkindl-Sonderzug der Südostbayernbahn unterwegs. Der Zug, der für Kinder und Erwachsene kostenlos ist, fährt zwischen 9 und 14 Uhr von Waging nach Traunstein und zurück. In der Zwischenzeit gibt es am Bahnhof in Waging ein interessantes Programm, um den Kindern die Wartezeit bis zur Bescherung zu verkürzen, und in Traunstein locken Kinderfilme zu günstigen Tarifen. − he/Foto: Eder