Weihnachtskonzert der Grassauer Blechbläser im k1 in Traunreut

Die Grassauer Blechbläser beehren kurz vor Weihnachten das k1 in Traunreut mit einem strahlenden Konzert. Sie warten am Samstag, 23. Dezember, ab 20 Uhr im k1-Saal mit ausgezeichneter Blasmusik und Weihnachtsklängen aus aller Welt auf. Das international anerkannte Ensemble gehört seit Jahren zu den wichtigsten musikalischen Repräsentanten des Chiemgaus. Stimmungsvoll, festlich und mit unverwechselbarem Klang stimmen die Bläser die k1-Gäste auf die Weihnachtsfeiertage ein. Durch den Abend führt Andreas Estner, Sprecher, Autor und Musikredakteur beim Bayerischen Rundfunk, mit heiteren Geschichten und gefühlvollen Texten rund um Weihnachten und die Rauhnächte. Karten gibt‘s noch an der Abendkasse. − red/Foto: k1