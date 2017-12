Weihnachtsspielen der Stadtkapelle Traunreut

Die Stadtkapelle Traunreut veranstaltet an Heiligabend das alljährliche Weihnachtsblasen im Gebiet der einstigen Gemeinde Stein und in der Innenstadt an verschiedenen Plätzen. Im ehemaligen Steiner Gebiet finden die Auftritte an folgenden Orten statt: am Maibaum vor dem Gasthaus "Martini" um 12.50 Uhr, im Wohngebiet Fasanenjäger an der Hochgernstraße 4 um 13.10 Uhr, in Anning um 13.30 Uhr, in St. Georgen beim "Dorfwirt" um 14 Uhr und vor der Metzgerei Winkelhofer um 14.20 Uhr, in Haßmoning am Hafner-Hof Scharf (im Bild) um 14.40 Uhr und in Hörpolding an der alten Post um 15.10 Uhr. In der Innenstadt spielt die Stadtkapelle heute vor dem AWO-Seniorenzentrum an der Dresdner Straße um 13 Uhr, an der Lebenshilfe in der Pallinger Straße um 13.20 Uhr, vor dem Pur Vital in der Adalbert-Stifter-Straße um 13.40 Uhr, an der Kantstraße 12 um 14 Uhr, an der Hoferstraße um 14.15 Uhr, im Traunsteiner Wald an der Kampenwandstraße 39 um 14.35 Uhr sowie im Weisbrunner Waldfeld an der Ecke Nettunoallee und Johann-Sebastian-Bach-Straße schließlich um 14.50 Uhr. − Foto: mix