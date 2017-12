Brände an Heiligabend: Drei Verletzte und hohe Sachschäden

Bei einem Zimmerbrand in Waging am See (Landkreis Traunstein) sind drei Personen verletzt worden. − Foto: FDL/Lamminger Bei einem Zimmerbrand in Waging am See (Landkreis Traunstein) sind drei Personen verletzt worden. − Foto: FDL/Lamminger



Brände haben an Heiligabend die Feuerwehren in Waging am See (Landkreis Traunstein), Garching an der Alz (Landkreis Altötting), Tittling (Landkreis Passau) und Winzer (Landkreis Deggendorf) auf den Plan gerufen. Mehrere Personen wurden verletzt. Es entstanden zudem hohe Sachschäden.

Drei Verletzte bei Zimmerbrand durch Tischkamin

In einem Einfamilienhaus in Waging am See (Landkreis Traunstein) hat ein Tischkamin an Heiligabend gegen 17.30 Uhr ein Feuer ausgelöst. Vier Personen saßen auf einer Eckcouch um einen Tisch, auf dem der Tischkamin stand. Eine der Personen berührte das Ethanol zum Anzünden des Kamins. Dabei fiel die leicht entzündliche Flüssigkeit um - in unmittelbarer Nähe einer Kerze.

Das Etahnol entzündete sich und entfachte ein Feuer. Ein 57 Jahre alter Mann erlitt Verbrennungen am Kopf, Oberkörper und an den Füßen. Zwei weitere Personen erlitten Rauchvergiftungen. Alle drei kamen zur ärztlichen Behandlung ins Krankenhaus Traunstein.

Heißes Fett löst Feuer in Küche aus

Heißes Fett hat an Heiligabend gegen 16.15 Uhr einen Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus am Janischplatz in Garching an der Alz verursacht. Das Fett in der Pfanne entzündete sich und steckte die Küche in Brand. Das Feuer breitete sich in der Wohnung aus und verursachte auch im Flur des Hauses schwere Rauchschäden.

Die Feuerwehren Garching an der Alz, Wald an der Alz und Altötting rückten zur Brandstelle aus. Die Wohnung, in der das Feuer ausgebrochen war, war nach den Löscharbeiten nicht mehr bewohnbar. Alle anderen Bewohner konnten wieder in ihre Wohnungen zurück. Der entstandene Gesamtschaden wird auf rund 40.000 Euro beziffert.

Pelletheizung verursacht starke Rauchentwicklung

Zu starker Rauchentwicklung kam es in der Engelsbergerstraße in Winzer (Landkreis Deggendorf) an Heiligabend gegen 10 Uhr. Laut Polizei dürfte eine defekte Pelletheizung im Anwesen der Auslöser hierfür gewesen sein. Zu einem Brand kam es nicht.

An der Heizung sowie am Gebäude entstand Sachschaden in Höhe von rund 45.000 Euro. Personen sind nicht zu Schaden gekommen.

Brand in Mehrfamilienhaus rasch unter Kontrolle

Ein weiterer Brandfall hat sich an Heiligabend gegen 11 Uhr in Tittling (Landkreis Passau) ereignet. 55 Einsatzkräfte sind dort zu einem Feuer in einem Obergeschoss und Dachstuhl einen Mehrfamilienhauses ausgerückt. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 120.000 Euro. Mehr dazu lesen Sie hier. − redAn Heiligabend war neben der Feuerwehr auch die Polizei mehrmals gefordert. Die Meldungen finden Sie hier.