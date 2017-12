Streunender Hund tötet Reh - Jäger appelliert an Hundebesitzer

Ein Jäger fand dieses verendete Reh in Kirchanschöring (Landkreis Traunstein). − Foto: Polizei Ein Jäger fand dieses verendete Reh in Kirchanschöring (Landkreis Traunstein). − Foto: Polizei



Ein Jagdpächter hat am Samstag in Kirchanschöring (Landkreis Traunstein) eine unangenehme Entdeckung machen müssen: In seinem Jagdrevier entdeckte der Mann mehrere Kampfspuren und schließlich ein verendetes Reh. Die Polizei geht davon aus, dass es von einem Hund gerissen wurde.

Die Bisswunden am Reh und die Spuren im Feld geben Grund zu der Vermutung, dass ein streunender Hund das Reh in der Nacht auf Samstag oder in den frühen Morgenstunden des Samstags gerissen hat. Bei der Polizei in Laufen wurde nun Anzeige erstattet. Außerdem appelliert der Jäger an alle Hundebesitzer, ihre Tiere auch in Waldgebieten an die Leine zu nehmen.

Hinweise zur Klärung des Sachverhalts nimmt die Polizeiinspektion in Laufen unter 08682/89880 entgegen. − red