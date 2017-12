"Hip-Hop heißt für mich Respekt"

Katharina Diensthuber gibt nach ihrem Karriere-Aus wieder Hip-Hop Kurse für die Kienberger. − Foto: Pfingstl Katharina Diensthuber gibt nach ihrem Karriere-Aus wieder Hip-Hop Kurse für die Kienberger. − Foto: Pfingstl



Die Arme vor – zusammen – an die Brust – vor – auseinander – weg vom Körper – nach oben – nach unten. Immer wieder wiederholen die vier Mädchen in der Kienberger Turnhalle die Bewegungen vor einem großen Klappspiegel. Dann kommen die Füße dazu: Vor – Tip neben dem Körper – hinter. "Schaut, dass ihr eine schöne Welle hinbekommt", mahnt Katharina Diensthuber. Mit einem kritischen Blick aber auch ein wenig Nachsicht beobachtet sie im Spiegel, wie ihre "Masterclass"-Schülerinnen den Bewegungsablauf nachmachen. Sie kennt die Mühen der Mädchen, weiß wie schwierig es ist, sich die Choreografien zu merken. Sie hat sie selbst ausgearbeitet. In vielen Kurseinheiten bringt sie den Hip-Hop-Schülern bei.

Katharina Diensthubers Karriere als Tänzerin fing früh an. Los ging es mit Ballett. Mit zwölf Jahren, im Skilager, studierte sie mit ihren Klassenkameraden Choreografien zu angesagten Popsongs ein. An ihrer Schule, dem Hertzhaimer-Gymnasium in Trostberg, tanzte sie erst in der Tanzgruppe mit, schließlich leitete sie sie zusammen mit ihren Lehrern. Ihre erste große Liebe brachte sie schließlich zum Hip-Hop, erzählt sie. Wenn die Sprache auf Hip-Hop kommt, wird die 31-Jährige gebürtige Obingerin leidenschaftlich und energisch zugleich. "Hip-Hop ist total verschrien als Gangster-Getue", schimpft sie. Dabei komme diese Musik- und Tanzrichtung aus dem New Yorker Stadtbezirk Bronx. Peace, love, unity, respect; zu deutsch: Friede, Liebe, Einheit und Respekt, nennt sie als Leitbilder der Gattung, die sowohl Rap, Breakdance, Beatbox und Lebenseinstellung sei. "Respekt voreinander, das ist für mich Hip-Hop."

Diese Kultur nahm Katharina Diensthuber von Kienberg mit zum Biologie-Studium nach Salzburg. Sechs Jahre lang hat sie am Street-Dance-Center Salzburg getanzt. Fünf Mal wurde sie mit ihrer Gruppe Zweite bei den Austrian Hip-Hop-Championships. 2010 ging sie einen Schritt weiter und nahm an den Europäischen Meisterschaften teil. Im Jahr darauf sogar bei der WM.

Ein eigenes Tanzstudio? Mit dem Tanzen Geld verdienen? Das war in greifbarer Nähe. Hüftprobleme machten ihr allerdings einen Strich durch die Rechnung. Notgedrungen musste sie ihre Leidenschaft aufgeben. Nach ihrem Studium zog sie nach Kienberg und arbeitet seither im Baugeschäft ihres Mannes mit. So ganz losgelassen hat sie das Hip-Hop-Fieber allerdings nicht. Seit einem Jahr gibt sie darum Hip-Hop-Kurse beim TuS Kienberg und entwickelt daheim stundenlang Choreografien.

Die ganze Geschichte lesen Sie am 27. Dezember im Trostberger Tagblatt und Traunreuter Anzeiger.