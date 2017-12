Die Springer geben "Wohnzimmer-Konzert" im Nuts

Im 23. Bandjahr kommt die Chiemgauer Kultband "Die Springer", die von 1994 bis ’98 noch "Wheelhouse Pane" hieß, wieder mal ins "Nuts" nach Traunstein. Unplugged und live spielt sie einen Querschnitt aus ihrem Schaffen – von den Anfängen bis zur aktuellen Single "Wir tun nur so als könnten wir tanzen". Beginn ist am heutigen Donnerstag (28. Dezember 2017) um 20 Uhr, Karten gibt es unter Tel. 0861/8431, www.nuts-diekulturfabrik.de, im Zeitungskiosk Hörterer am Maxplatz in Traunstein und bei Schreibwaren Rother in Chieming. − red/Foto: Ortner