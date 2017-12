Lastwagen schleudert von eisglatter Straße

Ein Unfall mit hohem Sachschaden hat sich am Mittwoch, 27. Dezember 2017, gegen 9 Uhr auf einer Gemeindestraße bei Steppach ereignet. Der Fahrer eines Entsorgungs-Lasters für Tierkörper kam auf eisglatter Fahrbahn ins Schleudern und rutschte nach rechts ins Feld. Dort überschlug sich der Lastwagen und blieb auf der Seite liegen.

Der leicht verletzte Fahrer konnte sich selbst aus dem stark beschädigten Fahrzeug befreien und wurde von BRK-Kräften ins Krankenhaus Traunstein gebracht. Der Sachschaden liegt bei 80000 Euro. Die Feuerwehren Waging am See und Gaden leisteten technische Unterstützung, da Diesel ausgetreten war. Um Umweltschäden zu vermeiden, ordnete das Wasserwirtschaftsamt Traunstein an, die verunreinigte Bodenoberfläche mit einem Bagger abzutragen. Die Bergung des Lkw, der noch keine Ladung transportierte, dauerte mehrere Stunden an. − red/Foto: FDL/Lamminger