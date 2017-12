Trachtler-Theatergruppe spielt am Freitag auf dem Hochberg

Traditionell lassen die Theaterspieler des GTEV Hochberg das Jahr mit der Aufführung von zwei lustigen Einaktern ausklingen.

Im Stück "De verflixte Eifersucht" will der Toni seinen Freund davon überzeugen, dass in jeder Frau die Eifersucht steckt. Mit List und Täuschung gelingt es ihm, dass alle Beteiligten, ohne es zu wissen, in seine Falle tappen. Im Einakter "Der ewige Dickschädel" ist der Girgl nicht bereit, nötige Erneuerungen in der Gemeinde zu unterstützen. Damit bringt er den Bürgermeister und seine Mitstreiter schier zur Verzweiflung.

Aufgeführt werden die Einakter am Freitag, 30. Dezember, ab 20 Uhr im Alpengasthof "Hochberg" bei Traunstein. Platzreservierung ist ab sofort unter Tel. 0861/4202 möglich. Auf der Bühne stehen unter anderem (von links) Katharina Diewock, Martina Maier und Franz Hornauer. − bjr/Foto: Buthke