Abdelkader Bedj-Bedj (64) engagiert sich als "Bufdi" für Integration

In der Grund- und Mittelschule Chieming geht Abdelkader Bedj-Bedj seit fast einem Jahr regelmäßig ein und aus. Er ist hier als Bundesfreiwilligendienstler (Bufdi) angestellt. − Foto: Pfingstl In der Grund- und Mittelschule Chieming geht Abdelkader Bedj-Bedj seit fast einem Jahr regelmäßig ein und aus. Er ist hier als Bundesfreiwilligendienstler (Bufdi) angestellt. − Foto: Pfingstl



"Meine Mädchen gehen nicht schwimmen", ist eine syrische Mutter überzeugt, darum unterschreibt sie auch den Zettel der Schule nicht, dass ihre Kinder zum Schwimmunterricht dürfen. Als Abdelkader Bedj-Bedj das mitbekommt, stellt er die Frau zur Rede, erklärt ihr auf Arabisch: "Das ist die Kultur hier." Dann habe sie den Zettel unterschrieben. Seitdem seien die Mädchen im Schwimmunterricht, jedes Mal, erzählt er, während er im Büro von Alexander Fietz, dem Schulleiter der Grund- und Mittelschule Chieming, sitzt.

Abdelkader Bedj-Bedj könnte hunderte solcher Geschichten erzählen. Sie alle handeln von Problemen bei der Integration, unterschiedlichen Kulturen, fehlendem Respekt und wenig Toleranz. "Abdelkader ist einer der zentralen Bausteine, mit denen Integration in Chieming funktioniert", sagt der Integrationsbeauftragte der Gemeinde, Sebastian Heller. Bedj-Bedj selbst hängt sein Engagement nicht so hoch. Er hilft, denn er kennt die Situation, in der sich die Flüchtlinge, die nach Deutschland kommen, befinden, und ein wenig langweilig war ihm in Chieming obendrein.

Abdelkader Bedj-Bedj, ein hagerer Mann mit Anzug und Halbglatze, ist 64 Jahre alt. "Aber nicht im Kopf und nicht im Herz", beteuert er und tippt mit seinem Zeigefinger auf seine Stirn und seine Brust. In seiner Jugend floh er aus Algerien. Der Bürgerkrieg, die Diktatur, dass er nicht mehr seine Meinung sagen durfte – das alles hat ihn dazu bewogen, zu flüchten. Über Spanien und Frankreich kam er nach Nordeuropa. Einige Jahre lebte er in Finnland, wo auch sein erster Sohn zur Welt kam, ein paar weitere Jahre war er in England, dort wurden drei seiner Kinder geboren. Einer von ihnen ist Ramzi Bedj-Bedj, der in der Premier League Fußball beim FC Chelsea und beim FC Arsenal gespielt hat. Auch drei Enkel hat der 64-Jährige mittlerweile.

Mehr dazu lesen Sie am Donnerstag, 28. Dezember 2017, in Ihrer Heimatzeitung.