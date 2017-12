Kinder mit schwerem Lungenversagen sicher beatmen

Kongresspräsident Prof. Thomas Nicolai (links) und DIVI-Präsident Professor Stefan Schwab (rechts) gratulierten (von links) Dr. Georg Fürnau aus Lübeck (3. Forschungspreis), Isabel Rosemeier aus Traunstein (1. Forschungspreis) sowie Dr. Andreas Körner aus Tübingen (2. Forschungspreis). − Foto: privat Kongresspräsident Prof. Thomas Nicolai (links) und DIVI-Präsident Professor Stefan Schwab (rechts) gratulierten (von links) Dr. Georg Fürnau aus Lübeck (3. Forschungspreis), Isabel Rosemeier aus Traunstein (1. Forschungspreis) sowie Dr. Andreas Körner aus Tübingen (2. Forschungspreis). − Foto: privat



Doktorandin Isabel Rosemeier aus Traunstein hat den 1. Forschungspreis der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI) gewonnen. Acht Wissenschaftler waren zum Finale in Leipzig angetreten. Mit ihrem Vortrag zur Beatmung von Kindern mit schwerem Lungenversagen konnte Rosemeier die DIVI-Expertenjury überzeugen. "Vor allem die zahlreichen Daten und deren schlüssige Interpretation, die auch auf Nachfrage keinen Zweifel an einer Verbesserung der Patientengesundheit ließen, gaben den Ausschlag", sagte DIVI-Präsident Prof. Stefan Schwab bei der Preisverleihung. Prämiert wurden Themen, die in besondere Weise die wissenschaftliche Arbeit rund um die Intensiv- und Notfallmedizin in Deutschland widerspiegeln. In Rosemeiers Studie geht es darum, die Beatmung von schwerstkranken Kindern zu verbessern und die Patientensicherheit zu erhöhen. − bjr



