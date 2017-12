Hoher Besuch bei den Traunsteiner Maltesern

Ehrungen bei den Maltesern (von links): Bezirksgeschäftsführer Florian Pohl mit Peter Volk (Dienststellenleiter Traunstein), Vorstandsmitglied Cornelius Freiherr von Fürstenberg und Max Rauecker, Kreisbeauftragter für den Landkreis Traunstein. − Foto: Margit Schmitz/Malteser Ehrungen bei den Maltesern (von links): Bezirksgeschäftsführer Florian Pohl mit Peter Volk (Dienststellenleiter Traunstein), Vorstandsmitglied Cornelius Freiherr von Fürstenberg und Max Rauecker, Kreisbeauftragter für den Landkreis Traunstein. − Foto: Margit Schmitz/Malteser



Cornelius Freiherr von Fürstenberg, Mitglied des Geschäftsführenden Vorstands des Malteser-Hilfsdienstes in Deutschland, hat sich in der Traunsteiner Dienststelle über die Situation und die Arbeit der Malteser in der Region informiert. Bezirksgeschäftsführer Florian Pohl und der Traunsteiner Dienststellenleiter Peter Volk führten das Vorstandsmitglied durch die Dienststelle und gaben einen Überblick über die vielfältigen Dienste. Von Fürstenberg traf zudem mit Dienststellenleitern und weiteren Mitgliedern der Führungsrunde der Malteser im Bezirk Ost-Oberbayern zusammen. Er nahm Stellung zu aktuellen Entwicklungen im Malteser-Verbund und hatte ein offenes Ohr für Fragen und Informationen der Verantwortlichen.

Im Rahmen des Treffens ehrte Pohl zwei langjährige Mitarbeiter der Malteser: Peter Volk, Dienstellenleiter der Malteser in Traunstein, kann auf 35 Jahre haupt- und ehrenamtliches Engagement zurückblicken. Martin Draheim, Leiter der Rettungswache am Flughafen München, ist seit 25 Jahren für die Malteser im Einsatz. − red

