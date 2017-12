1700 Knödel für einen guten Zweck verspeist

Einen ansehnlichen Spendenscheck der Interessengemeinschaft der Direktvermarkter Traunstein in Höhe von 3100 Euro überreichten die Zweite Vorsitzende Christine Obermayer (Zweite von rechts) und Kassierin Christa Kling an Landrat Siegfried Walch (links). Sämtliche Anbieter hatten bei Aktionstagen auf dem Traunsteiner und Traunreuter Bauernmarkt rund 1700 Knödel in allen nur denkbaren Varianten verkauft. Zudem hatten sie wunderschöne Adventskränze und -gestecke angeboten. Walch, der die Aktion "einfach großartig" fand, reichte den Betrag umgehend an den Leiter der Bürgerhilfsstelle im Landratsamt, Florian Seestaller, weiter. Der Erlös dient in voller Höhe der Unterstützung von Menschen aus dem Landkreis, die in unterschiedlichen Notsituationen unbürokratische Hilfe benötigen. − red/Foto: Schneider