Klitschko und Orbán zu Gast bei CSU-Klausur im Kloster Seeon

Ex-Boxer Vitali Klitschko, heutiger Bürgermeister der ukrainischen Hauptstadt Kiew, ist Gast bei der CSU-Klausur zu Jahresbgeinn im Kloster Seeon (Landkreis Traunstein). Klitschko wird bei der Zusammenkunft der CSU-Bundestagsabgeordneten vom 4. bis 6. Januar über eine mögliche strategische Kooperation der EU und der Ukraine sprechen. "Die Form der künftigen Zusammenarbeit in der europäischen Wertegemeinschaft zwischen der Ukraine und der EU steht bei unserem Gespräch im Vordergrund", sagte der neue Landesgruppenchef Alexander Dobrindt. Wie die Pressestelle der CSU-Landesgruppe in Berlin gestern gegenüber der Heimatzeitung bestätigte, wird auch Ungarns Regierungschef Viktor Orbán zu Gast sein. Dass auch Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz einladen ist, wollte die Pressestelle nicht bestätigen. Seeon ist zum zweiten Mal nach 2017 Gastgeber der Winterklausur, die zuvor stets in Wildbad Kreuth stattfand. − kk