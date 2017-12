Silvesterfeuerwerk in Tittmoning droht das Aus

Lichtermeer unzähliger Raketen über der Altstadt – ein Bild, das vielleicht bald der Vergangenheit angehört. Lichtermeer unzähliger Raketen über der Altstadt – ein Bild, das vielleicht bald der Vergangenheit angehört.



Alle Jahre wieder: In historischen Gemäuern ist das Abschießen von Feuerwerk verboten. Das gilt seit jeher auch für die Burganlagen von Burghausen und Tittmoning. Doch im Falle von Tittmoning könnte dieses Verbot bald nicht mehr allein auf die Burg über den Dächern der Stadt beschränkt sein: Im Raum steht das Aus für die Knallerei am Stadtplatz bzw. in der Altstadt.

Anlass dafür sind jedoch nicht Brandgefahr und Schutz von wertvollem Kulturgut, sondern die Hinterlassenschaften der feiernden Menschenmengen. Diese sorgten bereits in der Januarsitzung des Stadtrates nach dem Jahreswechsel 2017 für emotionale Wortmeldungen: Von "Müllbergen" , "Verwüstung" und "Schande" war die Rede. Bürgermeister Konrad Schupfner (CSU) stellte damals die Rute ins Fenster: "Das geht so nicht weiter. Für wenige Wilde wird eine Aufräumaktion gestartet." Ein Feuerwerksverbot wie in der Burg, das sei auch die schärfste denkbare Maßnahme für die Altstadt.



Am Schlimmsten sind die Zustände nach den ausschweifenden Silvesterfeiern auf dem Stadtplatz.



Ob das Verbot nun kommt, das entscheidet sich jetzt in der Nacht auf Montag. "Ich werde mir die Situation ganz genau anschauen", so der Bürgermeister im Gespräch mit der Heimatzeitung. "Wenn es wieder so ausartet, sich wieder der Unrat in Mengen stapelt, dann werde ich das Thema in einer der ersten Stadtratssitzungen im neuen Jahr einbringen" – in Form eines Antrages: "Ich werde dem Stadtrat vorschlagen, das Schießen im Altstadtgebiet einzuschränken." − mboMehr lesen Sie morgen, Samstag, in Ihrer Heimatzeitung



Katerstimmung: Stadtmitarbeiter räumen tagelang den Müll weg. Katerstimmung: Stadtmitarbeiter räumen tagelang den Müll weg.