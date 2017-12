Schnaitseer stürzt am Seehorn 14 Meter in Felsdoline

In diese Felsdoline stürzte ein 30-Jähriger aus Schnaitsee am Samstag. − Foto: Bergrettung Lofer In diese Felsdoline stürzte ein 30-Jähriger aus Schnaitsee am Samstag. − Foto: Bergrettung Lofer



Großes Glück hatte ein 30-jähriger Skitourengeher aus Schnaitsee (Landkreis Traunstein) am Samstag. Er stürzte am Seehorn 14 Meter in eine Felsdoline und kam mit einer leichten Verletzung davon. Ein Bergretter aus Lofer beobachtete den Unfall und setzte sofort die Rettungskette in Bewegung.

"Wegen der hereinziehenden Schlechtwetterfront war ein Hubschraubereinsatz nicht möglich", sagt Einsatzleiter Martin Leitinger. Daher stiegen sechs Mann der Bergrettung Lofer auf und bargen den Schnaitseer. "Der Mann hatte Glück, er fiel auf viel Neuschnee in der Doline und zog sich daher nur eine leichte Schulterverletzung zu". Der 30-Jährige konnte sogar selbst vom Seehorn abfahren. Die Dolinen am Seehorn bei Weißbach seien bekannt, allerdings hätte es bisher eher wenig geschneit, sodass die Löcher noch nicht entsprechend zugeschneit seien. − hud