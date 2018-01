Golf rammt parkendes Auto: Fahrer flüchtet vor der Polizei

Wilde Szenen spielten sich am Silvestermorgen in der Trostberger Innenstadt ab: Gegen drei Uhr rammte ein unbekannter Fahrer mit seinem schwarzen VW Golf in der Blindreiter Straße ein geparktes Fahrzeug. Statt anzuhalten und die Polizei zu verständigen, trat der Unfallfahrer aufs Gaspedal und flüchtete.

Als kurze Zeit später eine Streifenwagenbesatzung eintraf und den Unfall aufnahm, raste der schwarze Golf an den Beamten vorbei. − red