Silvesterfeuerwerk scheint gerettet

Nur einzelne kleine Häufchen verunstalteten dieses Mal am Neujahrsmorgen den Tittmoninger Stadtplatz. − Foto: mbo



Das Damoklesschwert schwebt vorerst nicht mehr über den Köpfen der Feierfreudigen: Nachdem der Jahreswechsel in der Stadt ohne große Vermüllung vonstatten ging, dürfte das drohende Aus für die Knallerei am Stadtplatz beziehungsweise in der Altstadt vom Tisch sein.

"Ich sehe eindeutig Fortschritte, die aber noch entwicklungsfähig sind", so Bürgermeister Konrad Schupfner (CSU) auf Anfrage. Er werde aber auch die Meinung des Stadtrats in einer der kommenden Sitzungen – außerhalb der Tagesordnung – einholen. Aber die Situation dürfte nun etwas entspannter sein.

