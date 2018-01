International tätiger Schmuckdieb und Wohnungseinbrecher gefasst

Symbolfoto: dpa Symbolfoto: dpa



Auch seine neue Identität nützte dem 28-jährigen Albaner nichts. Durch umfangreiche Recherchen anlässlich seiner Kontrolle am Dienstagnachmittag auf der A8 kamen ihm die Beamten der Polizei Traunstein auf die Schliche. Mit rechtskräftigen Urteil aus dem Jahr 2016 wurde der 28-jähriger Albaner per internationalen Haftbefehl von den italienischen Behörden gesucht. Dem Mann konnten seit 2010 mehrere Wohnungseinbrüche in Italien nachgewiesen werden. Bei den Diebestouren hatte er es in erster Linien auf Schmuck und andere Wertgegenstände abgesehen.

Der Albaner hatte sich zwischenzeitlich eine neue Identität zugelegt, um die Fahndung zu unterlaufen. Nun wurde er letztendlich mit seinen Fingerabdrücken überführt und mit dem Auslieferungshaftbefehl aus Italien konfrontiert. Der Ermittlungsrichter am AG Laufen wird nun auf Antrag des Generalstaatsanwaltes über seine Auslieferung entscheiden.

Sein Begleiter musste zunächst die Heimreise nach Albanien alleine antreten. Gegen diesen wird zudem wegen unerlaubter Durchreise ermittelt, da er ebenfalls in Italien straffällig wurde und gegen ihn ein Einreiseverbot in den Schengenraum erlassen wurde. Die Beiden hatten in Frankreich einen Pkw gekauft und befanden sich auf der Rückreise. -red