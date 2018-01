Wasserqualität in der Götzinger Achen besorgniserregend

Nicht nur für Wassersportler, auch für Fische soll freie Bahn geschaffen werden. Nicht nur für Wassersportler, auch für Fische soll freie Bahn geschaffen werden.



Die Wasserqualität in der Götzinger Achen ist schlechter als die Wasserrahmenrichtlinie der EU vorsieht. Darüber wurde der Kirchanschöringer Gemeinderat in der jüngsten Sitzung von Susanne Trautwein vom Wasserwirtschaftsamt Traunstein informiert. Sie sieht akuten Handlungsbedarf. So lasse sich die schlechte Qualität vor allem auf die abschnittsweise fehlende Durchwanderbarkeit für Fische, aber auch auf Nährstoffe und Abwässer, die in den Wasserkreislauf gelangen, zurückführen.

Die Debatte im Gemeinderat entzündete sich in Folge an den Nährstoffeinträgen ungeklärter Herkunft, die immer wieder aus den Ortsteilen Redl/Voglaich in die Götzinger Achen gelangen. Vermutet wird, dass sie auch von landwirtschaftlichen Anlagen wie zum Beispiel Fahrsilos stammen. Daher solle man an Brennpunkten im Gemeindegebiet überprüfen, was wo eingeleitet wird und dabei auch die "Uralt-Rohre und Drainagen" besonders unter die Lupe nehmen.

Mehr lesen Sie morgen, 4. Januar, in Ihrer Heimatzeitung.



Renaturierung 2015: vorher... Renaturierung 2015: vorher...





...und nachher. − Fotos: red ...und nachher. − Fotos: red