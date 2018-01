Fahranfängerin prallt in Holzstapel und wird tödlich verletzt

Die Fahranfängerin prallte mit ihrem VW in einen Holzstapel. Sie erlag ihren schweren Verletzungen an der Unfallstelle. − Foto: FDL/BeMi Die Fahranfängerin prallte mit ihrem VW in einen Holzstapel. Sie erlag ihren schweren Verletzungen an der Unfallstelle. − Foto: FDL/BeMi



Ein tödlicher Verkehrsunfall hat sich am Mittwochabend bei Pittenhart (Landkreis Traunstein) ereignet. Eine 18 Jahre alte Fahranfängerin ist dabei ums Leben gekommen, wie die Polizei in Trostberg mitteilt.

Die 18-Jährige aus dem Landkreis Traunstein war mit ihrem VW gegen 21 Uhr auf der Kreisstraße 19 von Pittenhart in Richtung Eggstätt unterwegs. Kurz vor Fremdling kam sie aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr rund 200 Meter weit über eine Wiese. Dann prallte sie frontal gegen einen Holzstapel.

Beim Aufprall erlitt die Fahranfängerin schwerste Verletzungen. Der Notarzt hatte noch versucht, sie zu reanimieren. Die Versuche blieben jedoch vergebens.

Am Auto entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 3000 Euro. Die Feuerwehren Pittenhart und Eggstätt waren mit rund 40 Einsatzkräften an der Unfallstelle. Die Staatsanwaltschaft Traunstein hat ein technisches und unfallanalytisches Gutachten angefordert. − red