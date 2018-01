Einfache, umweltschonende Arbeitswege: BSH ausgezeichnet

Bundesumweltministerin Barbara Hendricks (SPD) und Bundesverkehrsminister Christian Schmidt (CSU) überreichten in Berlin Urkunde und Preisgeld an Rainer Schissel (Mitte), den Initiator und Projektleiter für das Mobilitätsmanagement am BSH-Standort in Traunreut. − Foto: red Bundesumweltministerin Barbara Hendricks (SPD) und Bundesverkehrsminister Christian Schmidt (CSU) überreichten in Berlin Urkunde und Preisgeld an Rainer Schissel (Mitte), den Initiator und Projektleiter für das Mobilitätsmanagement am BSH-Standort in Traunreut. − Foto: red



Die BSH Hausgeräte GmbH ist für ihr nachhaltiges Konzept bei der "mobil gewinnt"-Initiative des Bundesumweltministeriums und des Bundesverkehrsministeriums ausgezeichnet. Die Initiative soll das betriebliche Mobilitätsmanagement in Deutschland fördern.

Durch die Vorschläge der BSH in Traunreut soll die Erreichbarkeit des Standorts optimiert und damit der Arbeitsweg für Mitarbeiter einfacher und umweltschonender gestaltet werden, heißt es in einer Pressemitteilung des Unternehmens. Insgesamt zwölf Hauptpreisträger wurden ausgezeichnet. Die BSH in Traunreut gehört zu den drei Siegern aus der Kategorie überbetriebliches Verbundprojekt.

Das BSH-Konzept umfasst einen Werksrufbus und einen autonomen Rundbus auf dem Werksgelände in Traunreut. Hinzu kommen der Bau mehrerer E-Ladestation, die Anschaffung von Elektro-Fahrzeugen sowie die Einrichtung einer Mitfahrbörse, die speziell den Anforderungen des Schichtbetriebes gerecht wird. "Durch die Maßnahmen soll vor allem der Parkplatzdruck am Standort verringert werden und der öffentliche Personennahverkehr gestärkt werden", teilt Europas führender Hausgerätehersteller, der am Standort Traunreut rund 3000 Mitarbeiter beschäftigt, mit.

Überreicht wurde die Auszeichnung im Umweltforum in Berlin von Bundesumweltministerin Dr. Barbara Hendricks (SPD) und Bundesverkehrsminister Christian Schmidt (CSU) im Umweltforum in Berlin. Entgegengenommen hat den Preis Rainer Schissel, Initiator und Projektleiter für das Mobilitätsmanagement und Leiter der Technischen Dienste Gebäudetechnik am BSH-Standort in Traunreut. Alle Preisträger erhielten ein Preisgeld von 2000 Euro für die Realisierung der geplanten Maßnahmen.

