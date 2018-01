Leonhardi-Ritt gewaltige Gemeinschaftsleistung

Für langjährige Mitarbeit in der Vorstandschaft wurden die ausscheidenden Mitglieder Bernhard Dirscherl (links) und Franz Hofmann geehrt. −Foto: Eder Für langjährige Mitarbeit in der Vorstandschaft wurden die ausscheidenden Mitglieder Bernhard Dirscherl (links) und Franz Hofmann geehrt. −Foto: Eder



Wonneberg. Eine gewaltige Gemeinschaftsleistung ist notwendig, damit der Leonhardi-Ritt in der Gemeinde Wonneberg alle Jahre wieder durchgeführt werden kann. Dies kam in den Berichten bei der Jahreshauptversammlung des Leonhardi-Vereins deutlich zum Ausdruck. Das Treffen fand im Gasthaus Gruber in Weibhausen statt – erstmals, da es in St. Leonhard nunmehr keine Wirtschaft mehr gibt. Die Mitglieder waren mit ihrer Vorstandschaft offenbar zufrieden: Alle Kandidaten wurden einstimmig in ihren Ämtern bestätigt. Bernhard Dirscherl, Gründungsmitglied des Vereins, wurde mit einer Ehrenurkunde bedacht und zum Ehrenmitglied ernannt. Für Franz Hofmann gab es eine Dankurkunde. Dirscherl blickte auf die Anfangszeiten des Vereins zurück, als 1973 nach einer längeren Pause in der Gemeinde wieder eine erste Pferdesegnung stattfand – angeregt vom damaligen Kuraten Klaus Dorfner. Nach der Vereinsgründung war Dirscherl zunächst 15 Jahre lang zweiter Vorsitzender, dann von 1988 bis heute Schriftführer. "44 Jahre im Vorstand, das gibt es selten", kommentierte Vorsitzender Matthias Mader bei der Übergabe der Urkunden und der Geschenke. − heMehr lesen Sie am Freitag, 5. Januar, in der Südostbayerischen Rundschau.