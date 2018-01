In Bergen produziert, in der Region auf der Leinwand

Die 96-jährige Erika ist die älteste Protagonistin im Film. Alle Aufnahmen haben Weidmann und Biere vor einem schwarzen Hintergrund, mit drei Scheinwerfern ausgeleuchtet, gemacht. − Foto: Weidmann/Biere Die 96-jährige Erika ist die älteste Protagonistin im Film. Alle Aufnahmen haben Weidmann und Biere vor einem schwarzen Hintergrund, mit drei Scheinwerfern ausgeleuchtet, gemacht. − Foto: Weidmann/Biere



Älterwerden: Da sind Falten, wo vorher keine waren, da verschieben sich die Prioritäten, erscheinen Ziele und Einstellungen in einem anderen Licht. Und irgendwann, da wird auch der Tod ein Thema. Das Bergener Ehepaar Julien Biere und Brigitte Weidmann hat diesem mächtigen Komplex, zentrales Thema im Leben und Tabuthema zugleich, einen Film gewidmet. "Das ist für uns thematisch naheliegend. Wir sind Ende 60, und wenn wir in den Spiegel schauen, sehen wir die Spuren des Älterwerdens."

Das Medium Film ist ebenfalls naheliegend für die beiden. Der 68-jährige Julien Biere ist ein Allrounder in Sachen Medien. "Ich hatte immer mit Film und Medien zu tun", sagt er. Angefangen mit Dias sowie Musik- und Hörfunkproduktionen bis hin zu Fotografie und der Entwicklung von Webportalen. Brigitte Weidmann, 67, ist Medien- und Produktdesignerin und arbeitet seit 2012 als Fotografin. Und dennoch war der Film nur ihre zweite Wahl.

Warum, das zeigt Biere anhand von Skizzen und Plänen. Als Ausstellung wollte er das Thema ursprünglich konzipieren. Eingangsbereich, Vorführraum, ein Ort zur Reflexion, ein Verkaufsraum. Die Leitfaden-Interviews, die sie führen wollten, sollten in mehreren kleinen Vorführräumen, gegliedert nach Themenschwerpunkten, gezeigt werden. Nacheinander sagten aber die Sponsoren ab, und so musste das Bergener Ehepaar den Traum von der Ausstellung begraben. Das ganze Projekt ad acta legen? Das kam nicht in Frage. Dann wird es eben ein Film, entschieden sie.

Dieser ist am Sonntag, 14. Januar, 11 Uhr, im Parkkino in Bad Reichenhall zu sehen und am Sonntag, 21. Januar, um 14 Uhr im Stadtkino Trostberg. Außerdem wird er noch in Tutzing und Starnberg gezeigt.

Das ist der Trailer zum Film:

