Geburtenrekord: Reicher Kindersegen in den Kliniken der Region

2268 Babys begrüßten im vergangenen Jahr in den Kliniken in Traunstein und Bad Reichenhall ihre Eltern mit kräftigem Geschrei. − Foto: red



Über ein Rekordjahr freut sich Prof. Dr. Christian Schindlbeck, der Chefarzt der Frauenklinik der Kliniken Südostbayern zusammen mit seinem Team. Wieder hat sich der positive Trend der vergangenen Jahre bei der Geburtenentwicklung fortgesetzt. 2224 Mal begleiteten Hebammen und Ärzte der Geburtshilfe im vergangenen Jahr die werdenden Eltern bei der Geburt (2016: 2113).

1611 Geburten fanden im Klinikum Traunstein statt. Die 600er Marke hat die Kreisklinik Bad Reichenhall mit 613 Geburten geknackt. In Traunstein kamen 42 Mal Zwillinge und einmal Drillinge zur Welt. Somit erblickten im vergangenen Jahr 2268 Babys das Licht der Welt.

"Jede Geburt ist auch für uns ein besonderer Moment, und wir freuen uns gemeinsam mit den Eltern", so Prof. Schindlbeck. "Der Anstieg der Geburten um fünf Prozent erfüllt uns mit besonderem Stolz und Dank für das entgegengebrachte Vertrauen", freut sich der Chefarzt. Die Zahl der Geburten sei auch eine Bestätigung für das Engagement der Mitarbeiter in den beiden Standorten der Frauenklinik. Prof. Schindl-beck sieht den Grund für den positiven Trend in der fürsorglichen Begleitung durch die Hebammen und in der hervorragenden medizinischen Qualität.

Die Verbindung von harmonischer Geburt mit einer maximalen medizinischen Sicherheit stehe heute für viele Eltern bei der Auswahl ihrer Geburtsklinik im Vordergrund. "Und diese Voraussetzungen bieten wir an beiden Standorten sowie mit unserem Mutter-Kind-Zentrum, der Verbindung von Geburtshilfe und Kinderklinik, im Klinikum Traunstein", erklärt der Chefarzt. Werdende Eltern können sich im Rahmen der regelmäßig stattfindenden Informationsabende ein Bild von der Geburt in den Abteilungen der Frauenklinik in Traunstein jeweils am zweiten und vierten Montag und in Bad Reichenhall an jedem ersten Dienstag im Monat machen. − red