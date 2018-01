Im Regen auf Gegenfahrbahn geraten: Drei Leichtverletzte

Foto: FDL/BeMI Foto: FDL/BeMI



Drei Leichtverletzte forderte ein Verkehrsunfall am Donnerstag in Hörpolding. Um 17.15 Uhr war ein 83-jähriger Traunsteiner mit seinem BMW auf der B304 in Richtung Traunstein unterwegs. Auf der regennassen Straße geriet er in einer Rechtskurve am Hörpoldinger Berg auf die Gegenfahrbahn und stieß mit dem Audi einer 72-Jährigen aus dem Landkreis Erding zusammen. Beide Fahrer sowie die Beifahrerin im BMW wurden leicht verletzt. Der Gesamtschaden beträgt 30 000 Euro. Die Autos mussten abgeschleppt werden.

Die Feuerwehren Stein, Traunreut und Matzing waren mit 30 Kräften im Einsatz und kümmerten sich um die Verkehrsregelung. Die B 304 musste für etwa eine Stunde komplett gesperrt werden.

Zunächst war Großalarm ausgelöst worden, weil der Erstmelder den genauen Unfallort nicht benennen konnte und von einer eingeklemmten Person sprach. Beim Eintreffen der ersten Feuerwehr konnte jedoch schnell Entwarnung gegeben werden. − red