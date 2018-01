Endspurt: Polizei rüstet sich für Biathlon-Weltcup 2018

Mehr Präsenz zeigen will die Polizei beim Biathlon-Weltcup 2018 in Ruhpolding. −Foto: Polizei Mehr Präsenz zeigen will die Polizei beim Biathlon-Weltcup 2018 in Ruhpolding. −Foto: Polizei



Die letzten Vorbereitungen laufen: Von Mittwoch, 10. Januar, bis Sonntag, 14. Januar, findet der Biathlon-Weltcup in der Chiemgau-Arena in Ruhpolding statt. Bis zu 25.000 Zuschauer werden erwartet. Was die Planungen angeht, ist die Polizei im Endspurt.

Planung und Durchführung des Polizeieinsatzes während des Weltcups übernimmt die Polizeiinspektion Traunstein mit Dienststellenleiter Rainer Wolf. Oberstes Ziel der Polizei ist es, eine sichere Sportveranstaltung zu gewährleisten. Dafür wurden mit dem Organsiationkomittee, der Gemeinde Ruhpoldng, dem Landratsamt Traunstein, der Feuerwehr und den Rettungs- und Hilfsorganisationen das Sicherheitskonzept angepasst.

Mehr Präsenz:

Laut Polizei haben die Besucher beim Weltcup im vergangenen Jahr die gesteigerten Sicherheitsmaßnahmen und die erhöhte Polizeipräsenz überwiegend positiv aufgenommen. Daher werden auch heuer wieder Beton-Zufahrtssperren und Videoüberwachung eingesetzt.

Sicherheitswacht:

Nach den Siegerehrungen am Abend werden wohl wieder tausende Besucher im Champions-Park und in Ruhpolding feiern. Auch dort wird die Polizei verstärkt präsent sein. Ergänzt werden die Beamten durch eine Streife der Traunsteiner Sicherheitswacht, die Freitag- und Samstagabend den Besuchern als Ansprechpartner und als Bindeglied zur Polizei zur Verfügung steht. Die Mitarbeiter der Sicherheitswacht können außerdem Personalien feststellen, Befragungen durchführen und Platzverweise erteilen. Sie sind deutlich an ihren dunkelblauen Jacken mit der Aufschrift Sicherheitswacht erkennbar. Per Funk stehen sie mit der Polizei in ständigem Kontakt.

Polizeistation durchgehend besetzt:

Die Polizeistation in Ruhpolding ist danke der Unterstützung von Traunsteiner Kollegen für die Zeit des Biathlon-Weltcups durchgehen besetzt.

Verkehrsmaßnahmen:

Die Polizei geht während der Sportveranstaltung von einem hohen Verkehrsaufkommen aus. Samstag und Sonntag stehen den Besuchern daher bei der Firma Brückner in Siegsdorf ca. 500 weitere Parkplätze zur Verfügung. Den auf der Autobahn einreisenden Besuchern empfiehlt die Polizei, diesen Parkplatz direkt neben der Anschlusstelle Schweinbach zu nehmen. Von dort geht ein Bus-Shuttle zur Chiemgau-Arena. − pnp