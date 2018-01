B-Comedy: Schauspieler für bayerische Comedy gesucht

"Do geh’ i hi!": Wer humortechnisch eher bei Monty Python und Keller Steff als bei Grünwald und Komödienstadl ist, der sollte sich für Tom Michls Schauspieler-Casting bewerben. Der Altenmarkter Autor und Marketing-Fachmann, der seit vielen Jahren Sketche für Fernsehformate schreibt, will mit B-Comedy ein modernes, unkonventionelles, bayerisches Social-Media-Format etablieren. − Foto: Thomas Thois "Do geh’ i hi!": Wer humortechnisch eher bei Monty Python und Keller Steff als bei Grünwald und Komödienstadl ist, der sollte sich für Tom Michls Schauspieler-Casting bewerben. Der Altenmarkter Autor und Marketing-Fachmann, der seit vielen Jahren Sketche für Fernsehformate schreibt, will mit B-Comedy ein modernes, unkonventionelles, bayerisches Social-Media-Format etablieren. − Foto: Thomas Thois



Er hat die BR-Kultreihe "Kanal fatal" und "Die dreisten Drei" mit hunderten Sketchen beliefert und Werbe- und Bühnentexte für Ottfried Fischer und die Wellküren geschrieben. Jetzt plant Tom Michl sein eigenes, unkonventionelles Unterhaltungsprojekt: Mit "B-Comedy" will der 50-jährige Altenmarkter ein modernes Comedy-Format etablieren – bayerisch, frisch, authentisch und direkt. Zusammen mit "Spreadfilms" aus Traunstein begibt sich der Autor und Werbefachmann deshalb auf die Suche nach geeigneten Darstellern. Ab sofort kann man sich für das Casting bewerben. Im Frühjahr sollen die ersten Sketche auf sozialmedialen Plattformen ausgestrahlt werden.

Als kreativer Kopf im Hintergrund hat Tom Michl lange Jahre hochkarätige TV-Comedy-Formate beliefert. Seinen 50. Geburtstag hat der dreifache Familienvater zum Anlass genommen, endlich etwas ganz Eigenes auf die Beine zu stellen. Seinem humoristischen Fachgebiet bleibt Michl treu, hat nun aber selbst die Fäden in der Hand, wenn es darum geht, mit bayerischer Comedy abseits ausgetretener Mainstream-Pfade à la Günter Grünwald und Co. zu überraschen. Michl hat bereits die ersten Manuskripte für Sketche in der Schublade, die keine Schmunzler, sondern Lacher sein sollen. "Gerne auch mal derb, zynisch, provokant, klamaukig. Lieber so schräg wie Monty Python als so langatmig wie die BR-Freitagscomedy." Die Sketche sollen in Mundart gespielt werden. Dabei legt Michl großen Wert auf einen authentischen Dialekt – "kein Komödienstadl-, sondern einwandfreies Alltags-Bairisch".

Um geeignete Schauspieler zu finden, wird am 17. Februar ein Casting-Tag in den Spreadfilm-Studios in Traunstein veranstaltet. Jeder der Lust hat, kann sich bewerben, ob Schauspiel-Routinier oder talentierter Neuling. "Hauptsache, es sind Menschen, die eine Begabung für Komisches und Witziges und Lust auf Neues haben", sagt Michl. Die vielversprechendsten Bewerber werden zum Casting eingeladen. Dort müssen sie eine vorgegebene, kurze Sketch-Rolle spielen. "Wir benötigen einen dauerhaften Cast mit Wiedererkennungswert, also vier bis fünf Schauspieler zwischen 25 und 50 Jahren", erläutert Michl. Das Basis-Ensemble werde aber durch viele weitere Protagonisten, Statisten und temporäre Nebenrollen in allen Altersklassen ergänzt.

Bewerbungen für das Casting sind bis 7. Februar möglich. Sowohl schriftlich als auch per kurzem Video (möglichst nicht größer als 10 MB) an b-comedy@spreeadfilms.de. Auch musikalische Beiträge seien willkommen. "Wenn man zum Beispiel sieht, was ein Keller Steff auf der Bühne veranstaltet, ist das auch oft eine Mischung aus Musik, Comedy und Kabarett."

Starten will die Autoren- und Film-Crew ihr Comedy-Format made in Traunstein im April. Portionsweise sollen die frisch gedrehten Sketche auf YouTube, Facebook und Instagram veröffentlicht werden, anfangs drei bis vier Minuten, später bis zu 20 Minuten pro Woche. Und vielleicht schafft B-Comedy ja den Sprung vom Social-Media-Anbieter zum Fernsehformat.

