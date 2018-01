Sicherheitsrisiko Eschen: Ausgewiesene Wege nicht verlassen

Im Leitenwald oberhalb der Trostberger Altstadt müssen weitere Bäume gefällt werden. Ab Dienstag finden die Arbeiten im rot markierten Bereich zwischen Siegertschlössl und Vormarkt beziehungsweise Traunsteiner Straße statt. Ein Teil der Schlossbergwege wird deshalb gesperrt. −Grafik: Stadt Trostberg Im Leitenwald oberhalb der Trostberger Altstadt müssen weitere Bäume gefällt werden. Ab Dienstag finden die Arbeiten im rot markierten Bereich zwischen Siegertschlössl und Vormarkt beziehungsweise Traunsteiner Straße statt. Ein Teil der Schlossbergwege wird deshalb gesperrt. −Grafik: Stadt Trostberg



Der Zustand der heimischen Eschen ist mittlerweile dramatisch. "Momentan kommen wir mit der Aufarbeitung kranker, gefährlicher Bäume schon gar nicht mehr nach", sagt Stadtförster Helmut Gattinger. In der kommenden Woche wird eine Reihe von Bäumen im Leitenwald zwischen Siegertschlössl und Vormarkt beziehungsweise Traunsteiner Straße gefällt. Auch in der Alzau wurden zahlreiche Eschen an den Hauptwegen entfernt. Der Förster warnt dennoch davor, die ausgewiesenen Hauptwege zu verlassen. Auf Nebenwegen können verbliebene Eschen eine Gefahr für Fußgänger und Radfahrer darstellen. Hier gilt: Betreten auf eigene Gefahr.

Viele der Eschen sterben nicht nur wegen des Pilzbefalls mit dem "Falschen Weißen Stengelbecherchen", der seit einigen Jahren in ganz Mitteleuropa die Triebe der Bäume schädigt. "Ich habe das Gefühl, dass die Schädigung durch diesen Pilz sogar schon leichter geworden ist", meint Gattinger. Die meisten Bäume, die jetzt absterben, haben eine andere "Todesursache": "Alles, was Esche frisst, ist derzeit da." Eschenbastkäfer, Bohrkäfer & Co. fressen sich durch Rinde und Holz, und an den Wurzeln machen verschiedene Pilze wie der Hallimasch den geschwächten Bäumen den Gauraus.



Der ausgewiesene Wanderweg entlang der Alz in Trostberg ist relativ sicher. − Fotos: luh Der ausgewiesene Wanderweg entlang der Alz in Trostberg ist relativ sicher. − Fotos: luh



Der Waldboden ist übersät mit abgebrochenen Ästen und umgestürzten Bäumen, an denen nur ein sehr kleiner Wurzelballen festzustellen ist. Die Wurzeln sind abgefault, und viele Stämme stecken nur noch wie Pfähle im Boden. Bei Wind, Regen und Schnee fallen die Eschen dann um. "Auch bei völliger Windstille ist es mittlerweile gefährlich", warnt der Forstrevierleiter.

Mehr darüber lesen Sie am Samstag, 6. Januar 2018, im Trostberger Tagblatt/Traunreuter Anzeiger.



Wie Streichhölzer liegen die abgefaulten Eschen in der Au schon übereinander. Wie Streichhölzer liegen die abgefaulten Eschen in der Au schon übereinander.





Die vom Eschentriebsterben geschwächten Bäume sind leichte Beute für den Eschenbastkäfer. Die vom Eschentriebsterben geschwächten Bäume sind leichte Beute für den Eschenbastkäfer.