Falsche Sternsinger im Stadtgebiet Traunstein unterwegs

Vor falschen Sternsingern warnt die Polizei in Traunstein. | Symbolfoto: dpa Vor falschen Sternsingern warnt die Polizei in Traunstein. - Symbolfoto: dpa



Die Polizei warnt am Samstagmorgen zusammen mit der Pfarrgemeinde Hl. Kreuz Traunsten vor falschen Sternsingern im Traunsteiner Stadtgebiet. Am Freitag wurde der Pfarrgemeinde bekannt, dass im Bereich um das Kaufland neben den Sternsingern der Pfarrgemeinde eine weitere Personengruppe unterwegs war, die um Spenden baten. Ob die gesammelten Spendengelder der "Aktion Sternsinger" und somit für soziale Zwecke verwendet werden, ist in diesem Fall nicht gesichert.

Die richtigen Sternsinger der Pfarrgemeinde Hl. Kreuz sind überwiegend mit einer erwachsenen Begleitperson unterwegs. Die Sternsinger können sich mit einem Ausweis der Pfarrgemeinde ausweisen. In diesem Fall ist die Weiterleitung der Spendengelder an die "Aktion Sternsinger" gesichert.



- red