Lastwagen verliert Reifen auf A8 - Auto schwer beschädigt

Ein Lastwagen hat am Freitagabend auf der A8 bei Grabenstätt (Landkreis Traunstein) wohl einen Reifen verloren. Der Reifen traf ein Auto auf der Gegenfahrbahn. Das Auto wurde schwer beschädigt, der Lastwagen wird nun gesucht.

Ein 20-Jähriger fuhr am Freitagabend gegen 22 Uhr mit seinem Opel die A8 in Richtung München. Auf Höhe des Weilers Hachsenöst rollte ihm ein Lkw-Reifen auf der rechten Fahrspur entgegen. Diesem konnte er nicht mehr ausweichen und prallte frontal mit ihm zusammen. Das Fahrzeug blieb total beschädigt auf dem rechten Fahrstreifen liegen.

Ermittlungen an der Unfallstelle ergaben, dass der Reifen nach Spurenlage wohl von einem Lkw stammt, der zwischen den Anschlussstellen Grabenstätt und Bergen in Richtung Salzburg war. Der Reifen löste sich von einer der linken Achsen und sprang über die Mittelschutzplanke. Er rollte die Außenschutzplanke entlang, wurde an einer Pannenbucht wieder auf die Fahrbahn geleitet und prallte gegen das Auto des 20-Jährigen, so die Polizei.

Eine Suche nach dem Lastwagen auf der Autobahn blieb erfolglos. Die Verkehrspolizei ermittelt derzeit gegen den unbekannten wegen Unfallflucht. Zeugen, die Hinweise auf den verursachenden Lkw geben können oder dem Reifen ausweichen mussten, werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizei Traunstein unter 08662/66820 in Verbindung zu setzen.



