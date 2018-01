Mann beleidigt Frau und verletzt drei Männer, die ihr helfen wollten

Am Traunsteiner Bahnhof hat ein bislang unbekannter Mann drei junge Männer verletzt, die einer Frau zu Hilfe kamen. −Symbolfot: Friso Gentsch/Archiv Am Traunsteiner Bahnhof hat ein bislang unbekannter Mann drei junge Männer verletzt, die einer Frau zu Hilfe kamen. −Symbolfot: Friso Gentsch/Archiv



Ein bislang unbekannter Mann hat am Samstagmorgen am Traunsteiner Bahnhof eine Frau mehrmals beleidigt. Als ihr drei Männer helfen wollten, griff der Mann die Helfer an und schlug auf sie ein. Das berichtet die Polizei am Samstag.

Der Vorfall ereignete sich laut Polizeiangaben gegen 6 Uhr. Eine junge Frau wurde von einem Mann einige Male beleidigt. Drei junge Männer aus Tacherting (Landkreis Traunstein) kamen der Frau daraufhin zur Hilfe. Nachdem sie den Mann auf sein Verhalten angesprochen hatten, ging dieser plötzlich auf die drei Männer los. Der mutmaßliche Täter schlug auf die Tachertinger ein und verletzte sie leicht. Anschließend flüchtete er.

Die Polizei Traunstein sucht daher nach Zeugen. Der mutmaßliche Täter war wohl zwischen 175 cm und 180 cm groß und schlank. Er hate einen Dreitagebart und war etwa zwischen 25 und 30 Jahre alt. Zudem trug der Mann, der akzentfreies Deutsch sprach, ein olivgrünes Cap. Außerdem war er mit einer weiblichen Begleitung unterwegs. Hinweise erbittet die Polizei Traunstein unter der 0861/9873-0 . − pnp