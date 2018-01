Zwei Brände in Suchtzentrum in Schnaitsee: War es Brandstiftung?

Beim Brand am Mittag ist ein Bücherregal aus bislang unbekannten Gründen in Flammen aufgegangen. Schnell waren die Feuerwehren vor Ort. − Foto: Unterforsthuber Beim Brand am Mittag ist ein Bücherregal aus bislang unbekannten Gründen in Flammen aufgegangen. Schnell waren die Feuerwehren vor Ort. − Foto: Unterforsthuber



Zweimal hat es innerhalb von zwölf Stunden im Rehabilitationszentrum St. Nikolaus in Schnaitsee (Landkreis Traunstein) in der Nacht auf Sonntag gebrannt. Von den insgesamt 25 Menschen mit Suchterkrankungen, die dort untergebracht sind, wurde laut Polizeiangaben keiner verletzt. Derzeit ermittelt die Kriminalpolizei Traunstein, ob es sich um Brandstiftung handelt.

Das erste Feuer brach am Samstag um 12.30 Uhr aus. In einem Nebengebäude des Heims hatte ein Bücherregal zu brennen begonnen. Es befand sich in einer Bastelwerkstatt in der auch Akten und eine Stereoanlage untergebracht waren. Die Brandursache ist derzeit noch unklar. Mit Feuerlöschern haben die Mitarbeiter des Heims versucht, den Brand zu löschen. Dann kamen ihnen die Wehren aus Schnaitsee, Obing, Kling, Titlmoos und Elsbeth zur Hilfe. Der Rettungsdienst versorgte zwei Mitarbeiter der Einrichtung, die leichte Rauchvergiftungen erlitten haben.

Als sich die Lage wieder beruhigt hatte, ging um 0.40 Uhr der nächste Notruf in der Feuerwehrzentrale ein. Im Haupthaus des Rehazentrums hatte es in einem Aufenthaltsraum mit Küchenbereich zu brennen begonnen. Ein Christbaum stand in Flammen. Schnell evakuierten die Heimmitarbeiter und die Feuerwehrler die Bewohner. Verletzt wurde in der Nacht niemand. Zusätzlich zu den Wehren, die am Mittag im Einsatz waren, waren auch die Wehren aus Kirchstätt und Kirchensur vor Ort. Sie belüfteten das Gebäude. "Beide Male haben wir die Brandanlage zurückgestellt. Es waren jeweils nur kleine Brände", sagt Siegfried Hudelist jun., Kommandant der Schnaitseer Wehr. Der Schaden beläuft sich dennoch auf nicht unter 40.000 Euro.

Dass diese beiden Brände zufällig entstanden sind, das glauben Zeugen vor Ort und die Feuerwehr nicht. Um die tatsächliche Ursache zu finden, sei die Kriminalpolizei Traunstein derzeit damit beschäftigt, Zeugen zu vernehmen und Spuren zu sichern, so Andreas Guske, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd.