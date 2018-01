Ex-CSU-Landesgruppenchef Ramsauer zieht Bilanz zur Winterklausur

Attackiert die Grünen: Ex-Landesgruppenchef Peter Ramsauer. −Foto: PNP Attackiert die Grünen: Ex-Landesgruppenchef Peter Ramsauer. −Foto: PNP



Peter Ramsauer hatte 12 Jahre lang an vorderster Front Verantwortung bei der CSU-Landesgruppe in Berlin getragen. 26 Winterklausuren hat der Traunwalchner in Wildbad Kreuth mitgemacht, jetzt hatte er ein zweites Heimspiel nach 2017 im Kultur- und Bildungszentrum des Bezirks Oberbayern im Kloster Seeon. Die Heimatzeitung sprach mit dem ehemaligen Bundesverkehrsminister am Schlusstag, an Dreikönig.

Wie lautet Ihre Bilanz der Winterklausur 2018?

Peter Ramsauer: Inhaltlich war es eine sehr starke Standortbestimmung für die CSU in der Bundespolitik. Sie hat auch massive Wirkungen für die jetzt folgenden Sondierungsgespräche in Berlin. Wichtig war Seeon auch für die bayerischen Landtagswahlen, denn wir als CSU haben jetzt für Kompromisse hinten und vorne nichts mehr zuzusetzen und keinerlei Reservespeck mehr auf den Knochen.

Es war die zweite Klausurtagung in Seeon nach 2017. Hat sich Seeon für eine dritte empfohlen?

Ramsauer: Diese zweite Klausurtagung war in jeder Hinsicht erfolgreich. Die Stimmung, was das Tagungs-Lebensgefühl meiner Kolleginnen und Kollegen im Chiemgau anbetrifft, war wieder absolut top. Ich kann heute sagen, dass wir in den kommenden Jahren unsere Klausur wohl wieder hier abhalten werden. Das freut mich natürlich ganz besonders.

Welcher Gast hat Sie denn am meisten beeindruckt?

Ramsauer: Hier eine Rangfolge zu finden, ist sehr schwierig. Aber ich will zwei Personen herausgreifen, ohne den einen vor den anderen zu stellen. Es waren Viktor Orbán, der ungarische Ministerpräsident, und Mathias Döpfner, in seiner Rolle als Präsident des Deutschen Zeitungsverlegerverbandes.

