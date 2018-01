Vermisste Person tot in der Traun gefunden

Eine vermisste Person wurde am Sonntag in der Traun gefunden. −Symbolfoto: Friso Gentsch/Archiv Eine vermisste Person wurde am Sonntag in der Traun gefunden. −Symbolfoto: Friso Gentsch/Archiv



Großalarm wurde für Feuerwehren und Wasserrettung am Sonntagmittag ausgelöst. Es ging um eine Vermisstensuche nahe Traunstein. An einem Fußweg an der Traun bei Traunstein-Empfing wurde der Rollator der vermissten Person aufgefunden. Daraufhin wurde eine Suchaktion entlang der Traun flussabwärts gestartet.

Die Feuerwehren Traunstein, Kammer und Nußdorf suchten mit Fußtrupps die Uferbereiche ab. Einsatzkräfte der DLRG (Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft) und der Wasserwachten setzten Boote ein und suchten Traun und Mühlbäche ab. Auch der Rettungshubschrauber Christoph 14 wurde zur Absuche der Traun aus der Luft angefordert, weil kein Polizeihubschrauber zur Verfügung stand.

Nach rund einer Stunde wurde die vermisste Person in der Nähe von Leiderting tot aufgefunden. Nähere Umstände zum Todeshergang sind nicht bekannt. Insgesamt beteiligten sich rund 90 Einsatzkräfte an der Personensuche. − pv