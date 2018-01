Heizwerk: Jetzt geht’s in den Probebetrieb

Die Fassade des Heizwerks ist mit Holzelementen optisch aufgewertet worden. Mit einer davor gebauten Steinmauer wird das hängige Gelände abgestützt. −Foto: Eder Die Fassade des Heizwerks ist mit Holzelementen optisch aufgewertet worden. Mit einer davor gebauten Steinmauer wird das hängige Gelände abgestützt. −Foto: Eder



Jetzt "biegt" der Neubau des Heizwerks in Tettenhausen endgültig "in die Zielgerade" ein. Start für die Erprobungs- und Anheizphase ist diese Woche. In den vergangenen zwei Wochen ruhte die Baustelle, weil die Firmen zwischen den Feiertagen Betriebsferien hatten. Vor Weihnachten war jedoch noch mit Hochdruck an den letzten Gewerken gearbeitet worden. So liegen, wie Heinrich Thaler, der Leiter der Gemeindewerke Waging, zufrieden feststellt, die Arbeiten in Tettenhausen voll im Zeitplan. Und jetzt soll es losgehen. − heMehr lesen Sie am Montag, 8. Januar, in der Südostbayerischen Rundschau.