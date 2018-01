25- bis 40-Jährige sind "Verlierer-Generation"

Wer ein Haus bauen oder eine Eigentumswohnung kaufen will, braucht gute Bedingungen für eine solide Finanzierung. Aber genau daran hapert es bei den 25- bis 40-Jährigen immer häufiger. Sie gehören zur "Verlierer-Generation", wenn es ums Wohneigentum geht, sagen Wissenschaftler vom Pestel-Institut. − Foto: William Diller Wer ein Haus bauen oder eine Eigentumswohnung kaufen will, braucht gute Bedingungen für eine solide Finanzierung. Aber genau daran hapert es bei den 25- bis 40-Jährigen immer häufiger. Sie gehören zur "Verlierer-Generation", wenn es ums Wohneigentum geht, sagen Wissenschaftler vom Pestel-Institut. − Foto: William Diller



Wohnen in den eigenen vier Wänden: Vom Einfamilienhaus bis zur Eigentumswohnung gibt es im Landkreis Traunstein rund 43700 Wohnungen, für die keine Miete bezahlt werden muss, denn ihre Eigentümer nutzen sie selbst. Die Wohneigentumsquote im Kreis Traunstein liegt damit bei rund 55 Prozent. In der Stadt Traunstein sind dies rund 41 Prozent. Das geht aus einer aktuellen Regional-Untersuchung zum Wohneigentum hervor, die das Pestel-Institut in Hannover gemacht hat. Zum Vergleich: Im bundesweiten Durchschnitt liegt die Eigentumsquote bei knapp 45 Prozent. Damit sei Deutschland weit weg von einem "Wohneigentümer-Land" und lande im Europa-Vergleich lediglich auf dem drittletzten Platz.

Auch vor diesem Hintergrund sieht das Pestel-Institut beim Wohneigentum im Landkreis Traunstein "noch Luft nach oben". Denn es gebe eine neue "Verlierer-Generation": "Insbesondere die 25- bis 40-Jährigen können sich immer seltener ein eigenes Haus oder eine Eigentumswohnung leisten. Immer mehr von ihnen seien gezwungen, zur Miete zu wohnen. Dabei gehören gerade die Jobstarter und Familiengründer eigentlich zur typischen Klientel für Wohnungskauf und Hausbau", sagt der Leiter des Pestel-Instituts, Matthias Günther. − redMehr dazu lesen Sie am Montag, 8. Januar, in Ihrer Heimatzeitung.