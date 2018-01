Fotos und Video: Die LischKapelle und der "LischChor" im Postsaal

LischKapelle plus "LischChor", multipliziert mit einem sangesfreudigen und stimmkräftigen Publikum, ergibt: einen Konzertabend der Extraklasse. Von links: Karin und Susi Lischka, Andreas Torwesten und Matthias Pürner. − Foto: Thomas Thois LischKapelle plus "LischChor", multipliziert mit einem sangesfreudigen und stimmkräftigen Publikum, ergibt: einen Konzertabend der Extraklasse. Von links: Karin und Susi Lischka, Andreas Torwesten und Matthias Pürner. − Foto: Thomas Thois



So muss ein gutes neues Postsaal-Jahr beginnen: Eine aufstrebende Band mit Trostberger Wurzeln lädt zum Heimspiel. Die Besucher kommen in Scharen. Und alle zusammen feiern eine große Mitsing-Party, die vor Augen und Ohren führt, dass es in Bayerns junger Indie-Szene kaum eine mitreißendere und kreativere Live-Formation gibt als die LischKapelle.

Für die Rückkehr in ihr "Wohnzimmer" hatten sich die vier Wahl-Münchner eine stimmige Überraschung einfallen lassen: Erstmals trat die LischKapelle am Freitag mit dem "LischChor" auf, der ihren eingängigen Bavaro-Indie-Pop noch energetischer und ansteckender machte. 16 Sänger aus der Region – Freunde sowie Sänger aus dem PopChorProjekt der Trostberger Musikschule, an der Frontfrau Karin Lischka unterrichtet – waren der klangvolle Verstärker im erhöhten Bühnenhintergrund. Der hochmotivierte Backgroundchor hatte die von der Band geschriebenen Arrangements über den Jahreswechsel schon so intensiv geübt, dass das einmalige "LischKapelle XXL"-Experiment nach nur einem Probentag voll und ganz glückte.

Die per tiefergelegtem Podium in den unbestuhlten Saal verlängerte Bühne tat ein Übriges, dass Musiker und Zuhörer – quasi auf Stimm- und Augenhöhe – zu einem großen Klangkörper verschmolzen. Bei den unwiderstehlichen Refrains von "Johnny" oder "Just Like That" sang der ganze Saal aus voller Kehle mit. Egal, in welcher Besetzung, ob zu viert, zu siebt, zu dreiundzwanzigst oder zusammen mit den 180 Fans – das "Neujahrskonzert dahoam" war ein Postsaal-Highlight. Auch dank der Vorband: Einmal mehr bewies das Trio Augustin, dass sich Irlands Musiktradition und Michi Regners Singer-Songwriter-Begabung zu einer facettenreichen, berührenden und modernen Art des Indie-Folk verbinden.

VIDEO: LischKapelle spielt "Johnny" mit dem "LischChor"

(Kamera: Thomas Thois)



