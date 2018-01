Nach Brand: Rehazentrum stockt Personal auf

Beim Brand am Samstag herrschte große Aufruhr in Schnaitsee. − Foto: Unterforsthuber Beim Brand am Samstag herrschte große Aufruhr in Schnaitsee. − Foto: Unterforsthuber



Auch am Montag, nicht einmal zwei Tage nach den zwei Bränden im Rehabilitationszentrum St. Nikolaus ist die Situation vor Ort angespannt. Die Kripo ermittelt noch, ob es sich um Brandstiftung handelt. Und auch die Mitarbeiter und Betreuten beschäftigt diese Frage, denn wenn es Brandstiftung war, könnte es wieder passieren. "Die Gesamtsituation im Haus ist dennoch stabil. Bis auf Weiteres haben wir das Personal im Spätdienst und in der Nachtbereitschaft verstärkt", bekräftigt Einrichtungsleiter Christian Dallinger, der sich nun, nach Rücksprache mit dem Caritasverband München und Freising im Rahmen einer Pressemitteilung detailliert zu den Vorfällen am Wochenende äußerte.

Ständige Hausrundgänge der Mitarbeiter würden sicherstellen, dass es nicht zu einem dritten Brand kommt und wieder ein geregelter Ablauf einkehren kann. Der Betrieb im Caritas-Rehabilitationszentrum St. Nikolaus in Schnaitsee läuft nach den beiden Bränden am Samstag und Sonntag weitgehend normal weiter.

"Die Patienten könnten ihre Zimmer und die meisten Einrichtungsangebote mittlerweile wieder uneingeschränkt nutzen", erklärte Dallinger weiter. Lediglich ein Werkstattraum sowie der Speiseraum seien durch die Feuer in Mitleidenschaft gezogen worden. "Bis der Speiseraum wiederhergestellt ist, weichen wir für Frühstück, Mittag- und Abendessen auf einen kleineren Raum aus", sagt Dallinger. − pfj/redMehr dazu lesen Sie am Dienstag, 9. Januar, in Ihrer Heimatzeitung.