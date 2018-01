Schmierereien und Unrat am Hochschloss in Stein an der Traun

Vermutlich mit einem schwarzen "Eddingstift" wurde das große Tor am Hochschloss mit Graffiti verunstaltet. − Foto: Burgfreunde Vermutlich mit einem schwarzen "Eddingstift" wurde das große Tor am Hochschloss mit Graffiti verunstaltet. − Foto: Burgfreunde



Bei einem Kontrollgang zum Steiner Hochschloss stellten Mitglieder des Vereins der Freunde der Burg Stein am vergangenen Samstag Schmierereien an Tor und Hinweistafel fest. Mehrere aufgefundene Flaschen sowie Bier- und Cola-Dosen weisen darauf hin, dass hier wohl am Freitagabend gefeiert wurde.

Am Freitagnachmittag war noch alles in Ordnung am Hochschloss. Reimund Wudke und Erich Wernhöfer waren dann am Samstag erneut vor Ort, weil sie den Fußweg von der Pallinger Straße hoch mit einem Sicherungsband absperrten. Dort hat ein umgefallener Baum das Geländer beschädigt. Bei ihrem weiteren Kontrollgang bis zum Hochschloss fanden sie dann die Schmierereien.

Die Hinweistafel auf die Burgführungen neben dem Eingang und das große Tor selber wurden mit obszönen Sprüchen und Bildern sowie Hakenkreuzen verunstaltet. "Es schaut verheerend aus", stellt Burgvereinsvorsitzender Dr. Michael Elsen fest. Kleinere Schmierereien habe es auch in der Vergangenheit ab und zu mal gegeben, "aber noch nie in dieser Intensität".

Die Schlossbrauerei Stein als Eigentümerin der gesamten Burganlage hat inzwischen Anzeige erstattet. Brauerei und Burgfreunde-Verein stecken viel Arbeit und Geld in den Erhalt des Ensembles und sind empört über diese Verschandelung des historischen Gebäudes. Dr. Michael Elsen denkt bereits über das Anbringen von Überwachungskameras nach, um so etwas in Zukunft zu vermeiden. Die Schadenshöhe beläuft sich auf 300 Euro.

Die Polizei sucht nun nach Hinweisen auf mögliche Täter, die im Zeitraum von vergangenem Freitagabend bis Samstagmittag an den Tatorten beobachtet worden sind. Meldungen werden an die Polizei unter Telefon 08669/ 86140 erbeten. − mix